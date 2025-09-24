SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Hasrul1610
Hasrul

Hasrul1610

Hasrul
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
348
Transacciones Rentables:
150 (43.10%)
Transacciones Irrentables:
198 (56.90%)
Mejor transacción:
196.39 USD
Peor transacción:
-79.10 USD
Beneficio Bruto:
6 100.40 USD (618 205 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 661.84 USD (507 405 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (386.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.43 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
79.27%
Carga máxima del depósito:
16.49%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.38
Transacciones Largas:
275 (79.02%)
Transacciones Cortas:
73 (20.98%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
4.13 USD
Beneficio medio:
40.67 USD
Pérdidas medias:
-23.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-181.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-275.60 USD (8)
Crecimiento al mes:
-20.78%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
71.42 USD
Máxima:
1 045.72 USD (30.96%)
Reducción relativa:
De balance:
43.88% (1 045.72 USD)
De fondos:
6.97% (105.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 290
GBPJPY 15
USDJPY 11
NQ100.R 9
EURJPY 9
CHFJPY 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
SP500.R 3
DJ30.R 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
GBPJPY -104
USDJPY -151
NQ100.R -69
EURJPY -77
CHFJPY -31
GBPUSD -2
CADJPY -41
SP500.R -79
DJ30.R 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 180K
GBPJPY -2.4K
USDJPY -279
NQ100.R -49K
EURJPY -671
CHFJPY -2.3K
GBPUSD -88
CADJPY -1.4K
SP500.R -12K
DJ30.R -39
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +196.39 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +386.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
otros 290...
No hay comentarios
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

