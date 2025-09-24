- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
28 (34.14%)
Loss Trade:
54 (65.85%)
Best Trade:
196.39 USD
Worst Trade:
-49.83 USD
Profitto lordo:
1 243.44 USD (99 503 pips)
Perdita lorda:
-845.44 USD (89 083 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (379.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
27.22%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
68 (82.93%)
Short Trade:
14 (17.07%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
44.41 USD
Perdita media:
-15.66 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-181.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.64 USD (8)
Crescita mensile:
35.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.42 USD
Massimale:
296.08 USD (19.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.58% (296.08 USD)
Per equità:
2.87% (26.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NQ100.R
|2
|CADJPY
|1
|SP500.R
|1
|DJ30.R
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|589
|USDJPY
|-49
|GBPJPY
|-45
|CHFJPY
|-31
|EURJPY
|-26
|GBPUSD
|-2
|NQ100.R
|-28
|CADJPY
|-5
|SP500.R
|-5
|DJ30.R
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|721
|GBPJPY
|-3.1K
|CHFJPY
|-2.3K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-88
|NQ100.R
|-14K
|CADJPY
|-585
|SP500.R
|-2.5K
|DJ30.R
|-39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +196.39 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +379.95 USD
Massima perdita consecutiva: -181.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
284 più
Non ci sono recensioni
good luck
