SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Hasrul1610
Hasrul

Hasrul1610

Hasrul
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 229%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
353
Gewinntrades:
152 (43.05%)
Verlusttrades:
201 (56.94%)
Bester Trade:
196.39 USD
Schlechtester Trade:
-79.10 USD
Bruttoprofit:
6 180.97 USD (626 282 pips)
Bruttoverlust:
-4 724.12 USD (513 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (386.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.43 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
79.27%
Max deposit load:
16.49%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
277 (78.47%)
Short-Positionen:
76 (21.53%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-181.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-275.60 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-24.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
71.42 USD
Maximaler:
1 045.72 USD (30.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.88% (1 045.72 USD)
Kapital:
6.97% (105.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 295
GBPJPY 15
USDJPY 11
NQ100.R 9
EURJPY 9
CHFJPY 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
SP500.R 3
DJ30.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
GBPJPY -104
USDJPY -151
NQ100.R -69
EURJPY -77
CHFJPY -31
GBPUSD -2
CADJPY -41
SP500.R -79
DJ30.R 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 181K
GBPJPY -2.4K
USDJPY -279
NQ100.R -49K
EURJPY -671
CHFJPY -2.3K
GBPUSD -88
CADJPY -1.4K
SP500.R -12K
DJ30.R -39
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +196.39 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +386.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
noch 290 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hasrul1610
30 USD pro Monat
229%
0
0
USD
1.3K
USD
25
0%
353
43%
79%
1.30
4.13
USD
44%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.