Hasrul

Hasrul1610

Hasrul
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
150 (43.10%)
Negociações com perda:
198 (56.90%)
Melhor negociação:
196.39 USD
Pior negociação:
-79.10 USD
Lucro bruto:
6 100.40 USD (618 205 pips)
Perda bruta:
-4 661.84 USD (507 405 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (386.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.43 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
79.27%
Depósito máximo carregado:
16.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
275 (79.02%)
Negociações curtas:
73 (20.98%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
40.67 USD
Perda média:
-23.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-181.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-275.60 USD (8)
Crescimento mensal:
-20.78%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.42 USD
Máximo:
1 045.72 USD (30.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.88% (1 045.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (105.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 290
GBPJPY 15
USDJPY 11
NQ100.R 9
EURJPY 9
CHFJPY 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
SP500.R 3
DJ30.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
GBPJPY -104
USDJPY -151
NQ100.R -69
EURJPY -77
CHFJPY -31
GBPUSD -2
CADJPY -41
SP500.R -79
DJ30.R 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 180K
GBPJPY -2.4K
USDJPY -279
NQ100.R -49K
EURJPY -671
CHFJPY -2.3K
GBPUSD -88
CADJPY -1.4K
SP500.R -12K
DJ30.R -39
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +196.39 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +386.43 USD
Máxima perda consecutiva: -181.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
290 mais ...
Sem comentários
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

