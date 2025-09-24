- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
150 (43.10%)
Negociações com perda:
198 (56.90%)
Melhor negociação:
196.39 USD
Pior negociação:
-79.10 USD
Lucro bruto:
6 100.40 USD (618 205 pips)
Perda bruta:
-4 661.84 USD (507 405 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (386.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.43 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
79.27%
Depósito máximo carregado:
16.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
275 (79.02%)
Negociações curtas:
73 (20.98%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
40.67 USD
Perda média:
-23.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-181.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-275.60 USD (8)
Crescimento mensal:
-20.78%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.42 USD
Máximo:
1 045.72 USD (30.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.88% (1 045.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.97% (105.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|9
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|SP500.R
|3
|DJ30.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPJPY
|-104
|USDJPY
|-151
|NQ100.R
|-69
|EURJPY
|-77
|CHFJPY
|-31
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|-41
|SP500.R
|-79
|DJ30.R
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|180K
|GBPJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-279
|NQ100.R
|-49K
|EURJPY
|-671
|CHFJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-88
|CADJPY
|-1.4K
|SP500.R
|-12K
|DJ30.R
|-39
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +196.39 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +386.43 USD
Máxima perda consecutiva: -181.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
