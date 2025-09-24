- Büyüme
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
28 (34.14%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (65.85%)
En iyi işlem:
196.39 USD
En kötü işlem:
-49.83 USD
Brüt kâr:
1 243.44 USD (99 503 pips)
Brüt zarar:
-845.44 USD (89 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (379.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
27.22%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
68 (82.93%)
Satış işlemleri:
14 (17.07%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
44.41 USD
Ortalama zarar:
-15.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-181.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.64 USD (8)
Aylık büyüme:
35.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.42 USD
Maksimum:
296.08 USD (19.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.58% (296.08 USD)
Varlığa göre:
2.87% (26.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NQ100.R
|2
|CADJPY
|1
|SP500.R
|1
|DJ30.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|589
|USDJPY
|-49
|GBPJPY
|-45
|CHFJPY
|-31
|EURJPY
|-26
|GBPUSD
|-2
|NQ100.R
|-28
|CADJPY
|-5
|SP500.R
|-5
|DJ30.R
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|721
|GBPJPY
|-3.1K
|CHFJPY
|-2.3K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-88
|NQ100.R
|-14K
|CADJPY
|-585
|SP500.R
|-2.5K
|DJ30.R
|-39
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +196.39 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +379.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
good luck
