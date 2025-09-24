SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hasrul77
Hasrul

Hasrul77

Hasrul
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
28 (34.14%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (65.85%)
En iyi işlem:
196.39 USD
En kötü işlem:
-49.83 USD
Brüt kâr:
1 243.44 USD (99 503 pips)
Brüt zarar:
-845.44 USD (89 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (379.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
27.22%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
68 (82.93%)
Satış işlemleri:
14 (17.07%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
44.41 USD
Ortalama zarar:
-15.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-181.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.64 USD (8)
Aylık büyüme:
35.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.42 USD
Maksimum:
296.08 USD (19.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.58% (296.08 USD)
Varlığa göre:
2.87% (26.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
NQ100.R 2
CADJPY 1
SP500.R 1
DJ30.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 589
USDJPY -49
GBPJPY -45
CHFJPY -31
EURJPY -26
GBPUSD -2
NQ100.R -28
CADJPY -5
SP500.R -5
DJ30.R 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
USDJPY 721
GBPJPY -3.1K
CHFJPY -2.3K
EURJPY -1.5K
GBPUSD -88
NQ100.R -14K
CADJPY -585
SP500.R -2.5K
DJ30.R -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.39 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +379.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
284 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hasrul77
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
898
USD
11
0%
82
34%
27%
1.47
4.85
USD
29%
1:200
Kopyala

