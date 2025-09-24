シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 BOBA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 59%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
125 (87.41%)
損失トレード:
18 (12.59%)
ベストトレード:
23.37 USD
最悪のトレード:
-19.19 USD
総利益:
247.82 USD (20 208 pips)
総損失:
-108.87 USD (12 899 pips)
最大連続の勝ち:
23 (51.25 USD)
最大連続利益:
51.25 USD (23)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.45%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.24
長いトレード:
52 (36.36%)
短いトレード:
91 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.98 USD
平均損失:
-6.05 USD
最大連続の負け:
2 (-16.24 USD)
最大連続損失:
-19.19 USD (1)
月間成長:
4.07%
年間予想:
49.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.38 USD
最大の:
19.19 USD (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.09% (19.19 USD)
エクイティによる:
82.29% (296.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 77
EURJPY 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 90
EURJPY 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 6K
EURJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.37 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +51.25 USD
最大連続損失: -16.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
レビューなし
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.16 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください