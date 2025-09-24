- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
125 (87.41%)
損失トレード:
18 (12.59%)
ベストトレード:
23.37 USD
最悪のトレード:
-19.19 USD
総利益:
247.82 USD (20 208 pips)
総損失:
-108.87 USD (12 899 pips)
最大連続の勝ち:
23 (51.25 USD)
最大連続利益:
51.25 USD (23)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.45%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.24
長いトレード:
52 (36.36%)
短いトレード:
91 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.98 USD
平均損失:
-6.05 USD
最大連続の負け:
2 (-16.24 USD)
最大連続損失:
-19.19 USD (1)
月間成長:
4.07%
年間予想:
49.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.38 USD
最大の:
19.19 USD (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.09% (19.19 USD)
エクイティによる:
82.29% (296.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|EURJPY
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|90
|EURJPY
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.37 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +51.25 USD
最大連続損失: -16.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
59%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
16
100%
143
87%
100%
2.27
0.97
USD
USD
82%
1:500