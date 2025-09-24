СигналыРазделы
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 58%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
119 (88.14%)
Убыточных трейдов:
16 (11.85%)
Лучший трейд:
23.37 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
238.16 USD (19 444 pips)
Общий убыток:
-101.73 USD (12 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (51.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.25 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.45%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
52 (38.52%)
Коротких трейдов:
83 (61.48%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.19 USD (1)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.38 USD
Максимальная:
19.19 USD (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.09% (19.19 USD)
По эквити:
82.29% (296.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 74
EURJPY 61
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 90
EURJPY 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.2K
EURJPY 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.37 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.25 USD
Макс. убыток в серии: -16.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
2026.01.05 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.16 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
