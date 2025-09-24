- Прирост
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
119 (88.14%)
Убыточных трейдов:
16 (11.85%)
Лучший трейд:
23.37 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
238.16 USD (19 444 pips)
Общий убыток:
-101.73 USD (12 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (51.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.25 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.45%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
52 (38.52%)
Коротких трейдов:
83 (61.48%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.19 USD (1)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.38 USD
Максимальная:
19.19 USD (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.09% (19.19 USD)
По эквити:
82.29% (296.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|EURJPY
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|90
|EURJPY
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6.2K
|EURJPY
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
