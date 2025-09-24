SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MASCOTA BOBA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.14 USD
Worst Trade:
-4.39 USD
Profitto lordo:
17.71 USD (1 440 pips)
Perdita lorda:
-7.34 USD (947 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.39 USD (1)
Crescita mensile:
4.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.38 USD
Massimale:
4.39 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.79% (4.39 USD)
Per equità:
6.99% (17.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7
EURJPY 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 9
EURJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 645
EURJPY -152
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.21 USD
Massima perdita consecutiva: -4.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Non ci sono recensioni
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 1.87% of days out of the 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.93% of days out of the 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.