- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.14 USD
Worst Trade:
-4.39 USD
Profitto lordo:
17.71 USD (1 440 pips)
Perdita lorda:
-7.34 USD (947 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.39 USD (1)
Crescita mensile:
4.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.38 USD
Massimale:
4.39 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.79% (4.39 USD)
Per equità:
6.99% (17.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|645
|EURJPY
|-152
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.21 USD
Massima perdita consecutiva: -4.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
4%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
2
100%
10
80%
100%
2.41
1.04
USD
USD
7%
1:500