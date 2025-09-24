SignaleKategorien
MASCOTAPRO8 BOBA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 59%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
125 (87.41%)
Verlusttrades:
18 (12.59%)
Bester Trade:
23.37 USD
Schlechtester Trade:
-19.19 USD
Bruttoprofit:
247.82 USD (20 208 pips)
Bruttoverlust:
-108.87 USD (12 899 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (51.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.25 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
83.45%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.24
Long-Positionen:
52 (36.36%)
Short-Positionen:
91 (63.64%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.07%
Jahresprognose:
49.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.38 USD
Maximaler:
19.19 USD (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.09% (19.19 USD)
Kapital:
82.29% (296.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 77
EURJPY 66
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 90
EURJPY 49
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 6K
EURJPY 1.3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.37 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Keine Bewertungen
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.16 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.