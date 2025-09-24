- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
125 (87.41%)
Verlusttrades:
18 (12.59%)
Bester Trade:
23.37 USD
Schlechtester Trade:
-19.19 USD
Bruttoprofit:
247.82 USD (20 208 pips)
Bruttoverlust:
-108.87 USD (12 899 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (51.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.25 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
83.45%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.24
Long-Positionen:
52 (36.36%)
Short-Positionen:
91 (63.64%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.07%
Jahresprognose:
49.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.38 USD
Maximaler:
19.19 USD (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.09% (19.19 USD)
Kapital:
82.29% (296.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|EURJPY
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|90
|EURJPY
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
59%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
16
100%
143
87%
100%
2.27
0.97
USD
USD
82%
1:500