SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 BOBA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 59%
XMGlobal-Real 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
127 (87.58%)
Transacciones Irrentables:
18 (12.41%)
Mejor transacción:
23.37 USD
Peor transacción:
-19.19 USD
Beneficio Bruto:
249.82 USD (20 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.87 USD (12 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (51.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.25 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
83.45%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.34
Transacciones Largas:
52 (35.86%)
Transacciones Cortas:
93 (64.14%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.97 USD
Pérdidas medias:
-6.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.62%
Pronóstico anual:
56.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.38 USD
Máxima:
19.19 USD (7.09%)
Reducción relativa:
De balance:
7.09% (19.19 USD)
De fondos:
82.29% (296.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 78
EURJPY 67
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 91
EURJPY 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 6K
EURJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.37 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +51.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.16 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MASCOTAPRO8 BOBA
35 USD al mes
59%
0
0
USD
375
USD
16
100%
145
87%
100%
2.29
0.97
USD
82%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.