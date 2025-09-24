- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
127 (87.58%)
Transacciones Irrentables:
18 (12.41%)
Mejor transacción:
23.37 USD
Peor transacción:
-19.19 USD
Beneficio Bruto:
249.82 USD (20 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.87 USD (12 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (51.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.25 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
83.45%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.34
Transacciones Largas:
52 (35.86%)
Transacciones Cortas:
93 (64.14%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.97 USD
Pérdidas medias:
-6.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.62%
Pronóstico anual:
56.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.38 USD
Máxima:
19.19 USD (7.09%)
Reducción relativa:
De balance:
7.09% (19.19 USD)
De fondos:
82.29% (296.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|78
|EURJPY
|67
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|91
|EURJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.37 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +51.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
59%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
16
100%
145
87%
100%
2.29
0.97
USD
USD
82%
1:500