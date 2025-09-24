- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
143
盈利交易:
125 (87.41%)
亏损交易:
18 (12.59%)
最好交易:
23.37 USD
最差交易:
-19.19 USD
毛利:
247.82 USD (20 208 pips)
毛利亏损:
-108.87 USD (12 899 pips)
最大连续赢利:
23 (51.25 USD)
最大连续盈利:
51.25 USD (23)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
83.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.24
长期交易:
52 (36.36%)
短期交易:
91 (63.64%)
利润因子:
2.28
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
1.98 USD
平均损失:
-6.05 USD
最大连续失误:
2 (-16.24 USD)
最大连续亏损:
-19.19 USD (1)
每月增长:
4.07%
年度预测:
49.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.38 USD
最大值:
19.19 USD (7.09%)
相对跌幅:
结余:
7.09% (19.19 USD)
净值:
82.29% (296.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|EURJPY
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|90
|EURJPY
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.37 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +51.25 USD
最大连续亏损: -16.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
59%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
16
100%
143
87%
100%
2.27
0.97
USD
USD
82%
1:500