트레이드:
145
이익 거래:
127 (87.58%)
손실 거래:
18 (12.41%)
최고의 거래:
23.37 USD
최악의 거래:
-19.19 USD
총 수익:
249.82 USD (20 475 pips)
총 손실:
-108.87 USD (12 899 pips)
연속 최대 이익:
23 (51.25 USD)
연속 최대 이익:
51.25 USD (23)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
83.45%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.34
롱(주식매수):
52 (35.86%)
숏(주식차입매도):
93 (64.14%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
1.97 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-16.24 USD)
연속 최대 손실:
-19.19 USD (1)
월별 성장률:
4.62%
연간 예측:
56.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.38 USD
최대한의:
19.19 USD (7.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.09% (19.19 USD)
자본금별:
82.29% (296.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|78
|EURJPY
|67
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|91
|EURJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +23.37 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +51.25 USD
연속 최대 손실: -16.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
