- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
125 (87.41%)
Negociações com perda:
18 (12.59%)
Melhor negociação:
23.37 USD
Pior negociação:
-19.19 USD
Lucro bruto:
247.82 USD (20 208 pips)
Perda bruta:
-108.87 USD (12 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (51.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.25 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
83.45%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.24
Negociações longas:
52 (36.36%)
Negociações curtas:
91 (63.64%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.98 USD
Perda média:
-6.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.19 USD (1)
Crescimento mensal:
4.07%
Previsão anual:
49.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.38 USD
Máximo:
19.19 USD (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.09% (19.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.29% (296.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|77
|EURJPY
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|90
|EURJPY
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|6K
|EURJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.37 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +51.25 USD
Máxima perda consecutiva: -16.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
59%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
16
100%
143
87%
100%
2.27
0.97
USD
USD
82%
1:500