Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 BOBA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 59%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
125 (87.41%)
Negociações com perda:
18 (12.59%)
Melhor negociação:
23.37 USD
Pior negociação:
-19.19 USD
Lucro bruto:
247.82 USD (20 208 pips)
Perda bruta:
-108.87 USD (12 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (51.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.25 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
83.45%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.24
Negociações longas:
52 (36.36%)
Negociações curtas:
91 (63.64%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.98 USD
Perda média:
-6.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.19 USD (1)
Crescimento mensal:
4.07%
Previsão anual:
49.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.38 USD
Máximo:
19.19 USD (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.09% (19.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.29% (296.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 77
EURJPY 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 90
EURJPY 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 6K
EURJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.37 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +51.25 USD
Máxima perda consecutiva: -16.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Sem comentários
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
No swaps are charged
2025.10.16 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.