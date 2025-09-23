- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
318
利益トレード:
199 (62.57%)
損失トレード:
119 (37.42%)
ベストトレード:
31.70 USD
最悪のトレード:
-16.95 USD
総利益:
1 298.22 USD (128 459 pips)
総損失:
-1 329.83 USD (132 228 pips)
最大連続の勝ち:
11 (58.89 USD)
最大連続利益:
68.80 USD (9)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
15.83%
最大入金額:
23.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
307 (96.54%)
短いトレード:
11 (3.46%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
6.52 USD
平均損失:
-11.18 USD
最大連続の負け:
6 (-72.85 USD)
最大連続損失:
-72.85 USD (6)
月間成長:
36.03%
年間予想:
437.12%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.81 USD
最大の:
290.51 USD (13.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.90% (290.51 USD)
エクイティによる:
12.21% (14.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|318
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.70 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +58.89 USD
最大連続損失: -72.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
17
99%
318
62%
16%
0.97
-0.10
USD
USD
72%
1:500