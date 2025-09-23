SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PANTHERX GODMODE LEK
Nuttawud Arunsamran

PANTHERX GODMODE LEK

Nuttawud Arunsamran
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
318
Transacciones Rentables:
199 (62.57%)
Transacciones Irrentables:
119 (37.42%)
Mejor transacción:
31.70 USD
Peor transacción:
-16.95 USD
Beneficio Bruto:
1 298.22 USD (128 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 329.83 USD (132 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (58.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
15.83%
Carga máxima del depósito:
23.38%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
307 (96.54%)
Transacciones Cortas:
11 (3.46%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
6.52 USD
Pérdidas medias:
-11.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-72.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.85 USD (6)
Crecimiento al mes:
36.03%
Pronóstico anual:
437.12%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
122.81 USD
Máxima:
290.51 USD (13.99%)
Reducción relativa:
De balance:
71.90% (290.51 USD)
De fondos:
12.21% (14.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.70 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +58.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.25 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
