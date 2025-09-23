SegnaliSezioni
Nuttawud Arunsamran

PANTHERX GODMODE LEK

Nuttawud Arunsamran
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
17.84 USD
Worst Trade:
-15.16 USD
Profitto lordo:
25.31 USD (1 661 pips)
Perdita lorda:
-81.85 USD (8 131 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
15.88%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-4.71 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-10.23 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-46.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.39 USD (5)
Crescita mensile:
-37.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.54 USD
Massimale:
60.21 USD (3.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.63% (60.21 USD)
Per equità:
12.21% (14.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.84 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.97 USD
Massima perdita consecutiva: -46.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 03:31
Share of trading days is too low
2025.09.23 14:08
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.23 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
