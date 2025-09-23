- Crescimento
Negociações:
318
Negociações com lucro:
199 (62.57%)
Negociações com perda:
119 (37.42%)
Melhor negociação:
31.70 USD
Pior negociação:
-16.95 USD
Lucro bruto:
1 298.22 USD (128 459 pips)
Perda bruta:
-1 329.83 USD (132 228 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (58.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
15.83%
Depósito máximo carregado:
23.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
307 (96.54%)
Negociações curtas:
11 (3.46%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
6.52 USD
Perda média:
-11.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-72.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.85 USD (6)
Crescimento mensal:
36.03%
Previsão anual:
437.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
122.81 USD
Máximo:
290.51 USD (13.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.90% (290.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.21% (14.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|318
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.70 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +58.89 USD
Máxima perda consecutiva: -72.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
17
99%
318
62%
16%
0.97
-0.10
USD
USD
72%
1:500