- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
313
盈利交易:
196 (62.61%)
亏损交易:
117 (37.38%)
最好交易:
31.70 USD
最差交易:
-16.95 USD
毛利:
1 279.90 USD (126 609 pips)
毛利亏损:
-1 304.71 USD (129 728 pips)
最大连续赢利:
11 (58.89 USD)
最大连续盈利:
68.80 USD (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
15.83%
最大入金加载:
23.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.09
长期交易:
302 (96.49%)
短期交易:
11 (3.51%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
6.53 USD
平均损失:
-11.15 USD
最大连续失误:
6 (-72.85 USD)
最大连续亏损:
-72.85 USD (6)
每月增长:
23.01%
年度预测:
279.22%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
122.81 USD
最大值:
290.51 USD (13.99%)
相对跌幅:
结余:
71.90% (290.51 USD)
净值:
12.21% (14.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.70 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +58.89 USD
最大连续亏损: -72.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
