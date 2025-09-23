СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PANTHERX GODMODE LEK
Nuttawud Arunsamran

PANTHERX GODMODE LEK

Nuttawud Arunsamran
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
195 (62.70%)
Убыточных трейдов:
116 (37.30%)
Лучший трейд:
31.70 USD
Худший трейд:
-16.95 USD
Общая прибыль:
1 273.96 USD (126 009 pips)
Общий убыток:
-1 292.34 USD (128 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (58.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
15.83%
Макс. загрузка депозита:
23.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
300 (96.46%)
Коротких трейдов:
11 (3.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
6.53 USD
Средний убыток:
-11.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-72.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.85 USD (6)
Прирост в месяц:
0.22%
Годовой прогноз:
2.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.81 USD
Максимальная:
290.51 USD (13.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.90% (290.51 USD)
По эквити:
12.21% (14.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.70 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +58.89 USD
Макс. убыток в серии: -72.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.25 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
