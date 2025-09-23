- Прирост
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
195 (62.70%)
Убыточных трейдов:
116 (37.30%)
Лучший трейд:
31.70 USD
Худший трейд:
-16.95 USD
Общая прибыль:
1 273.96 USD (126 009 pips)
Общий убыток:
-1 292.34 USD (128 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (58.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
15.83%
Макс. загрузка депозита:
23.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
300 (96.46%)
Коротких трейдов:
11 (3.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
6.53 USD
Средний убыток:
-11.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-72.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.85 USD (6)
Прирост в месяц:
0.22%
Годовой прогноз:
2.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.81 USD
Максимальная:
290.51 USD (13.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.90% (290.51 USD)
По эквити:
12.21% (14.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +31.70 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +58.89 USD
Макс. убыток в серии: -72.85 USD
