- 자본
- 축소
트레이드:
335
이익 거래:
208 (62.08%)
손실 거래:
127 (37.91%)
최고의 거래:
31.70 USD
최악의 거래:
-16.95 USD
총 수익:
1 350.20 USD (133 706 pips)
총 손실:
-1 411.84 USD (140 379 pips)
연속 최대 이익:
11 (58.89 USD)
연속 최대 이익:
68.80 USD (9)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
15.83%
최대 입금량:
23.38%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
324 (96.72%)
숏(주식차입매도):
11 (3.28%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
6.49 USD
평균 손실:
-11.12 USD
연속 최대 손실:
6 (-72.85 USD)
연속 최대 손실:
-72.85 USD (6)
월별 성장률:
32.62%
연간 예측:
395.82%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
122.81 USD
최대한의:
290.51 USD (13.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.90% (290.51 USD)
자본금별:
12.21% (14.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|-62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|-6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.70 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +58.89 USD
연속 최대 손실: -72.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
175
USD
USD
18
99%
335
62%
16%
0.95
-0.18
USD
USD
72%
1:500