- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
9 (25.71%)
損失トレード:
26 (74.29%)
ベストトレード:
49.95 USD
最悪のトレード:
-10.81 USD
総利益:
448.72 USD (45 004 pips)
総損失:
-223.88 USD (22 329 pips)
最大連続の勝ち:
2 (99.80 USD)
最大連続利益:
99.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
10.38%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.01
長いトレード:
21 (60.00%)
短いトレード:
14 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
6.42 USD
平均利益:
49.86 USD
平均損失:
-8.61 USD
最大連続の負け:
7 (-36.85 USD)
最大連続損失:
-55.52 USD (6)
月間成長:
34.49%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.10 USD
最大の:
56.12 USD (16.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.40% (36.85 USD)
エクイティによる:
6.75% (8.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-912
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.95 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +99.80 USD
最大連続損失: -36.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
243 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
225%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
USD
26%
1:200