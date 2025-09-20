シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Siji Pitu
Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
9 (25.71%)
損失トレード:
26 (74.29%)
ベストトレード:
49.95 USD
最悪のトレード:
-10.81 USD
総利益:
448.72 USD (45 004 pips)
総損失:
-223.88 USD (22 329 pips)
最大連続の勝ち:
2 (99.80 USD)
最大連続利益:
99.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
10.38%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.01
長いトレード:
21 (60.00%)
短いトレード:
14 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
6.42 USD
平均利益:
49.86 USD
平均損失:
-8.61 USD
最大連続の負け:
7 (-36.85 USD)
最大連続損失:
-55.52 USD (6)
月間成長:
34.49%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.10 USD
最大の:
56.12 USD (16.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.40% (36.85 USD)
エクイティによる:
6.75% (8.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.95 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +99.80 USD
最大連続損失: -36.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
レビューなし
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Siji Pitu
30 USD/月
225%
0
0
USD
325
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
26%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください