Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
9 (25.71%)
Transacciones Irrentables:
26 (74.29%)
Mejor transacción:
49.95 USD
Peor transacción:
-10.81 USD
Beneficio Bruto:
448.72 USD (45 004 pips)
Pérdidas Brutas:
-223.88 USD (22 329 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (99.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
10.38%
Carga máxima del depósito:
11.21%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.01
Transacciones Largas:
21 (60.00%)
Transacciones Cortas:
14 (40.00%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
6.42 USD
Beneficio medio:
49.86 USD
Pérdidas medias:
-8.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-36.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.52 USD (6)
Crecimiento al mes:
34.49%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.10 USD
Máxima:
56.12 USD (16.95%)
Reducción relativa:
De balance:
26.40% (36.85 USD)
De fondos:
6.75% (8.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.95 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +99.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
otros 243...
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
No hay comentarios
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Siji Pitu
30 USD al mes
225%
0
0
USD
325
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
26%
1:200
