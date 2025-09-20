- Incremento
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
9 (25.71%)
Transacciones Irrentables:
26 (74.29%)
Mejor transacción:
49.95 USD
Peor transacción:
-10.81 USD
Beneficio Bruto:
448.72 USD (45 004 pips)
Pérdidas Brutas:
-223.88 USD (22 329 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (99.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
10.38%
Carga máxima del depósito:
11.21%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.01
Transacciones Largas:
21 (60.00%)
Transacciones Cortas:
14 (40.00%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
6.42 USD
Beneficio medio:
49.86 USD
Pérdidas medias:
-8.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-36.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.52 USD (6)
Crecimiento al mes:
34.49%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.10 USD
Máxima:
56.12 USD (16.95%)
Reducción relativa:
De balance:
26.40% (36.85 USD)
De fondos:
6.75% (8.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-912
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +49.95 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +99.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
otros 243...
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
