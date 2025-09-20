- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
8 (25.00%)
Loss Trade:
24 (75.00%)
Best Trade:
49.95 USD
Worst Trade:
-10.81 USD
Profitto lordo:
398.82 USD (40 004 pips)
Perdita lorda:
-203.68 USD (20 329 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (99.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
10.38%
Massimo carico di deposito:
11.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
49.85 USD
Perdita media:
-8.49 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-36.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.52 USD (6)
Crescita mensile:
82.13%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
55.52 USD (16.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.40% (36.85 USD)
Per equità:
6.75% (8.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|202
|USDJPY
|-7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|-912
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.95 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +99.80 USD
Massima perdita consecutiva: -36.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
242 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Yang penting RR
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
195%
0
0
USD
USD
295
USD
USD
14
68%
32
25%
10%
1.95
6.10
USD
USD
26%
1:200