SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Siji Pitu
Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 195%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
8 (25.00%)
Loss Trade:
24 (75.00%)
Best Trade:
49.95 USD
Worst Trade:
-10.81 USD
Profitto lordo:
398.82 USD (40 004 pips)
Perdita lorda:
-203.68 USD (20 329 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (99.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
10.38%
Massimo carico di deposito:
11.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
49.85 USD
Perdita media:
-8.49 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-36.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.52 USD (6)
Crescita mensile:
82.13%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
55.52 USD (16.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.40% (36.85 USD)
Per equità:
6.75% (8.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
USDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 202
USDJPY -7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
USDJPY -912
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.95 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +99.80 USD
Massima perdita consecutiva: -36.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
242 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Yang penting RR
Non ci sono recensioni
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Siji Pitu
30USD al mese
195%
0
0
USD
295
USD
14
68%
32
25%
10%
1.95
6.10
USD
26%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.