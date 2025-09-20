- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
8 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (75.00%)
En iyi işlem:
49.95 USD
En kötü işlem:
-10.81 USD
Brüt kâr:
398.82 USD (40 004 pips)
Brüt zarar:
-203.68 USD (20 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (99.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
10.38%
Maks. mevduat yükü:
11.21%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
18 (56.25%)
Satış işlemleri:
14 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
6.10 USD
Ortalama kâr:
49.85 USD
Ortalama zarar:
-8.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.52 USD (6)
Aylık büyüme:
82.13%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.10 USD
Maksimum:
55.52 USD (16.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.40% (36.85 USD)
Varlığa göre:
6.75% (8.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|202
|USDJPY
|-7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|-912
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.95 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +99.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Yang penting RR
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
195%
0
0
USD
USD
295
USD
USD
14
68%
32
25%
10%
1.95
6.10
USD
USD
26%
1:200