Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
9 (25.71%)
Убыточных трейдов:
26 (74.29%)
Лучший трейд:
49.95 USD
Худший трейд:
-10.81 USD
Общая прибыль:
448.72 USD (45 004 pips)
Общий убыток:
-223.88 USD (22 329 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (99.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
10.38%
Макс. загрузка депозита:
11.21%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
21 (60.00%)
Коротких трейдов:
14 (40.00%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
49.86 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-36.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.52 USD (6)
Прирост в месяц:
34.49%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.10 USD
Максимальная:
56.12 USD (16.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.40% (36.85 USD)
По эквити:
6.75% (8.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-912
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +49.95 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +99.80 USD
Макс. убыток в серии: -36.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
Нет отзывов
