Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
9 (25.71%)
Убыточных трейдов:
26 (74.29%)
Лучший трейд:
49.95 USD
Худший трейд:
-10.81 USD
Общая прибыль:
448.72 USD (45 004 pips)
Общий убыток:
-223.88 USD (22 329 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (99.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
10.38%
Макс. загрузка депозита:
11.21%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
21 (60.00%)
Коротких трейдов:
14 (40.00%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
49.86 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-36.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.52 USD (6)
Прирост в месяц:
34.49%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.10 USD
Максимальная:
56.12 USD (16.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.40% (36.85 USD)
По эквити:
6.75% (8.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.95 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +99.80 USD
Макс. убыток в серии: -36.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
еще 243...
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Siji Pitu
30 USD в месяц
225%
0
0
USD
325
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
26%
1:200
