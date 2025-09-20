- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
9 (25.71%)
Verlusttrades:
26 (74.29%)
Bester Trade:
49.95 USD
Schlechtester Trade:
-10.81 USD
Bruttoprofit:
448.72 USD (45 004 pips)
Bruttoverlust:
-223.88 USD (22 329 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (99.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
10.38%
Max deposit load:
11.21%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
21 (60.00%)
Short-Positionen:
14 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
6.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-36.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.52 USD (6)
Wachstum pro Monat :
34.49%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.10 USD
Maximaler:
56.12 USD (16.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.40% (36.85 USD)
Kapital:
6.75% (8.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-912
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.95 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
225%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
USD
26%
1:200