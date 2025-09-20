SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Siji Pitu
Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
9 (25.71%)
Verlusttrades:
26 (74.29%)
Bester Trade:
49.95 USD
Schlechtester Trade:
-10.81 USD
Bruttoprofit:
448.72 USD (45 004 pips)
Bruttoverlust:
-223.88 USD (22 329 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (99.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
10.38%
Max deposit load:
11.21%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
21 (60.00%)
Short-Positionen:
14 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
6.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-36.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.52 USD (6)
Wachstum pro Monat :
34.49%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.10 USD
Maximaler:
56.12 USD (16.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.40% (36.85 USD)
Kapital:
6.75% (8.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.95 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
noch 243 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
Keine Bewertungen
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Siji Pitu
30 USD pro Monat
225%
0
0
USD
325
USD
14
68%
35
25%
10%
2.00
6.42
USD
26%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.