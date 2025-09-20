SinaisSeções
Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
9 (25.71%)
Negociações com perda:
26 (74.29%)
Melhor negociação:
49.95 USD
Pior negociação:
-10.81 USD
Lucro bruto:
448.72 USD (45 004 pips)
Perda bruta:
-223.88 USD (22 329 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (99.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
10.38%
Depósito máximo carregado:
11.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.01
Negociações longas:
21 (60.00%)
Negociações curtas:
14 (40.00%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
6.42 USD
Lucro médio:
49.86 USD
Perda média:
-8.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-36.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.52 USD (6)
Crescimento mensal:
34.49%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.10 USD
Máximo:
56.12 USD (16.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.40% (36.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.75% (8.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.95 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +99.80 USD
Máxima perda consecutiva: -36.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
243 mais ...
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
