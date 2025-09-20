- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
9 (25.71%)
Negociações com perda:
26 (74.29%)
Melhor negociação:
49.95 USD
Pior negociação:
-10.81 USD
Lucro bruto:
448.72 USD (45 004 pips)
Perda bruta:
-223.88 USD (22 329 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (99.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
10.38%
Depósito máximo carregado:
11.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.01
Negociações longas:
21 (60.00%)
Negociações curtas:
14 (40.00%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
6.42 USD
Lucro médio:
49.86 USD
Perda média:
-8.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-36.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.52 USD (6)
Crescimento mensal:
34.49%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.10 USD
Máximo:
56.12 USD (16.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.40% (36.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.75% (8.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-912
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.95 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +99.80 USD
Máxima perda consecutiva: -36.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
Sem comentários
