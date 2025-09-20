信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Siji Pitu
Wisnu Febri Wardhana

Siji Pitu

Wisnu Febri Wardhana
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 225%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
9 (25.71%)
亏损交易:
26 (74.29%)
最好交易:
49.95 USD
最差交易:
-10.81 USD
毛利:
448.72 USD (45 004 pips)
毛利亏损:
-223.88 USD (22 329 pips)
最大连续赢利:
2 (99.80 USD)
最大连续盈利:
99.80 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
10.38%
最大入金加载:
11.21%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.01
长期交易:
21 (60.00%)
短期交易:
14 (40.00%)
利润因子:
2.00
预期回报:
6.42 USD
平均利润:
49.86 USD
平均损失:
-8.61 USD
最大连续失误:
7 (-36.85 USD)
最大连续亏损:
-55.52 USD (6)
每月增长:
34.49%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
10.10 USD
最大值:
56.12 USD (16.95%)
相对跌幅:
结余:
26.40% (36.85 USD)
净值:
6.75% (8.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 231
USDJPY -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -912
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +49.95 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +99.80 USD
最大连续亏损: -36.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Prime
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
243 更多...
KETIKA SEMUA PAMER DENGAN WIN_RATE NYA
MAKA SAYA AKAN PAMER DENGAN RISK_REWARD/RATIO (R : R)
BAGI SAYA (R : R) LEBIH PENTING DARIPADA WIN_RATE
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
