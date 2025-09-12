- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
121 (73.78%)
損失トレード:
43 (26.22%)
ベストトレード:
45.22 USD
最悪のトレード:
-98.16 USD
総利益:
945.90 USD (69 078 pips)
総損失:
-606.50 USD (29 708 pips)
最大連続の勝ち:
13 (59.71 USD)
最大連続利益:
106.67 USD (7)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
5.78%
最大入金額:
39.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
2.94
長いトレード:
87 (53.05%)
短いトレード:
77 (46.95%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
7.82 USD
平均損失:
-14.10 USD
最大連続の負け:
4 (-20.16 USD)
最大連続損失:
-115.48 USD (2)
月間成長:
7.13%
年間予想:
86.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.31 USD
最大の:
115.48 USD (16.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.47% (115.48 USD)
エクイティによる:
87.45% (587.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|339
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.22 USD
最悪のトレード: -98 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +59.71 USD
最大連続損失: -20.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
67%
0
0
USD
USD
830
USD
USD
15
0%
164
73%
6%
1.55
2.07
USD
USD
87%
1:500