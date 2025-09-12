- Crescimento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
121 (73.78%)
Negociações com perda:
43 (26.22%)
Melhor negociação:
45.22 USD
Pior negociação:
-98.16 USD
Lucro bruto:
945.90 USD (69 078 pips)
Perda bruta:
-606.50 USD (29 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (59.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
5.78%
Depósito máximo carregado:
39.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
2.94
Negociações longas:
87 (53.05%)
Negociações curtas:
77 (46.95%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-14.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-115.48 USD (2)
Crescimento mensal:
7.13%
Previsão anual:
86.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.31 USD
Máximo:
115.48 USD (16.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.47% (115.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.45% (587.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|339
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +45.22 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +59.71 USD
Máxima perda consecutiva: -20.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
67%
0
0
USD
USD
830
USD
USD
15
0%
164
73%
6%
1.55
2.07
USD
USD
87%
1:500