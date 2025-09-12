SinaisSeções
Martin Andros

CuanFX2

Martin Andros
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
121 (73.78%)
Negociações com perda:
43 (26.22%)
Melhor negociação:
45.22 USD
Pior negociação:
-98.16 USD
Lucro bruto:
945.90 USD (69 078 pips)
Perda bruta:
-606.50 USD (29 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (59.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
5.78%
Depósito máximo carregado:
39.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
2.94
Negociações longas:
87 (53.05%)
Negociações curtas:
77 (46.95%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-14.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-115.48 USD (2)
Crescimento mensal:
7.13%
Previsão anual:
86.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.31 USD
Máximo:
115.48 USD (16.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.47% (115.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.45% (587.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 164
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 339
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
2025.12.26 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 10:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 09:50 2025.10.16 09:50:22  

Come On , Join us

2025.10.15 05:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CuanFX2
30 USD por mês
67%
0
0
USD
830
USD
15
0%
164
73%
6%
1.55
2.07
USD
87%
1:500
