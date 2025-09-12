- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
23.20 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
37.20 USD (2 475 pips)
Perdita lorda:
-16.94 USD (844 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
2.18%
Massimo carico di deposito:
2.72%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
6.20 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.76 USD (1)
Crescita mensile:
3.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.76 USD
Massimale:
8.76 USD (1.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (6.75 USD)
Per equità:
2.16% (12.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.20 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.34 USD
Massima perdita consecutiva: -1.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
