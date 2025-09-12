- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
121 (73.78%)
Transacciones Irrentables:
43 (26.22%)
Mejor transacción:
45.22 USD
Peor transacción:
-98.16 USD
Beneficio Bruto:
945.90 USD (69 078 pips)
Pérdidas Brutas:
-606.50 USD (29 708 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (59.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
5.78%
Carga máxima del depósito:
39.42%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
2.94
Transacciones Largas:
87 (53.05%)
Transacciones Cortas:
77 (46.95%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
2.07 USD
Beneficio medio:
7.82 USD
Pérdidas medias:
-14.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-20.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-115.48 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.13%
Pronóstico anual:
86.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.31 USD
Máxima:
115.48 USD (16.47%)
Reducción relativa:
De balance:
16.47% (115.48 USD)
De fondos:
87.45% (587.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|339
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +45.22 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +59.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
67%
0
0
USD
USD
830
USD
USD
15
0%
164
73%
6%
1.55
2.07
USD
USD
87%
1:500