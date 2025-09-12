- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
119 (73.45%)
Убыточных трейдов:
43 (26.54%)
Лучший трейд:
45.22 USD
Худший трейд:
-98.16 USD
Общая прибыль:
938.71 USD (68 402 pips)
Общий убыток:
-606.50 USD (29 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
5.78%
Макс. загрузка депозита:
39.42%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
85 (52.47%)
Коротких трейдов:
77 (47.53%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-14.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.48 USD (2)
Прирост в месяц:
20.90%
Годовой прогноз:
253.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.31 USD
Максимальная:
115.48 USD (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.47% (115.48 USD)
По эквити:
87.45% (587.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|332
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.22 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Нет отзывов
