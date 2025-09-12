СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CuanFX2
Martin Andros

CuanFX2

Martin Andros
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
119 (73.45%)
Убыточных трейдов:
43 (26.54%)
Лучший трейд:
45.22 USD
Худший трейд:
-98.16 USD
Общая прибыль:
938.71 USD (68 402 pips)
Общий убыток:
-606.50 USD (29 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
5.78%
Макс. загрузка депозита:
39.42%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
85 (52.47%)
Коротких трейдов:
77 (47.53%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-14.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.48 USD (2)
Прирост в месяц:
20.90%
Годовой прогноз:
253.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.31 USD
Максимальная:
115.48 USD (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.47% (115.48 USD)
По эквити:
87.45% (587.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 332
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.22 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
Нет отзывов
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 10:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 09:50 2025.10.16 09:50:22  

Come On , Join us

2025.10.15 05:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.