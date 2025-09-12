- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
124 (73.80%)
Verlusttrades:
44 (26.19%)
Bester Trade:
45.22 USD
Schlechtester Trade:
-98.16 USD
Bruttoprofit:
969.31 USD (70 122 pips)
Bruttoverlust:
-612.47 USD (29 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (72.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
5.78%
Max deposit load:
39.42%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
91 (54.17%)
Short-Positionen:
77 (45.83%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
2.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-115.48 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.28%
Jahresprognose:
100.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.31 USD
Maximaler:
115.48 USD (16.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.47% (115.48 USD)
Kapital:
87.45% (587.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|357
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +45.22 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
71%
0
0
USD
USD
847
USD
USD
15
0%
168
73%
6%
1.58
2.12
USD
USD
87%
1:500