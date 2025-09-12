SignaleKategorien
Martin Andros

CuanFX2

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 71%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
124 (73.80%)
Verlusttrades:
44 (26.19%)
Bester Trade:
45.22 USD
Schlechtester Trade:
-98.16 USD
Bruttoprofit:
969.31 USD (70 122 pips)
Bruttoverlust:
-612.47 USD (29 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (72.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
5.78%
Max deposit load:
39.42%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
91 (54.17%)
Short-Positionen:
77 (45.83%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
2.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-115.48 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.28%
Jahresprognose:
100.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.31 USD
Maximaler:
115.48 USD (16.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.47% (115.48 USD)
Kapital:
87.45% (587.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 357
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.22 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Welcome, we Protect Your DD no more than 50%
Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 10:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 09:50 2025.10.16 09:50:22  

Come On , Join us

2025.10.15 05:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
