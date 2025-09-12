- 자본
- 축소
트레이드:
189
이익 거래:
141 (74.60%)
손실 거래:
48 (25.40%)
최고의 거래:
45.22 USD
최악의 거래:
-98.16 USD
총 수익:
1 127.71 USD (80 218 pips)
총 손실:
-720.35 USD (33 500 pips)
연속 최대 이익:
15 (72.38 USD)
연속 최대 이익:
106.67 USD (7)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
5.78%
최대 입금량:
39.42%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
3.53
롱(주식매수):
108 (57.14%)
숏(주식차입매도):
81 (42.86%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
2.16 USD
평균 이익:
8.00 USD
평균 손실:
-15.01 USD
연속 최대 손실:
4 (-20.16 USD)
연속 최대 손실:
-115.48 USD (2)
월별 성장률:
10.02%
연간 예측:
121.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.31 USD
최대한의:
115.48 USD (16.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.47% (115.48 USD)
자본금별:
87.45% (587.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.22 USD
최악의 거래: -98 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +72.38 USD
연속 최대 손실: -20.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
