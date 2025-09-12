- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
162
盈利交易:
119 (73.45%)
亏损交易:
43 (26.54%)
最好交易:
45.22 USD
最差交易:
-98.16 USD
毛利:
938.71 USD (68 402 pips)
毛利亏损:
-606.50 USD (29 708 pips)
最大连续赢利:
11 (88.88 USD)
最大连续盈利:
106.67 USD (7)
夏普比率:
0.15
交易活动:
5.78%
最大入金加载:
39.42%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
85 (52.47%)
短期交易:
77 (47.53%)
利润因子:
1.55
预期回报:
2.05 USD
平均利润:
7.89 USD
平均损失:
-14.10 USD
最大连续失误:
4 (-20.16 USD)
最大连续亏损:
-115.48 USD (2)
每月增长:
20.90%
年度预测:
253.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.31 USD
最大值:
115.48 USD (16.47%)
相对跌幅:
结余:
16.47% (115.48 USD)
净值:
87.45% (587.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|332
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.22 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +88.88 USD
最大连续亏损: -20.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
66%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
14
0%
162
73%
6%
1.54
2.05
USD
USD
87%
1:500