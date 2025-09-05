シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Provocapips
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
64 (38.55%)
損失トレード:
102 (61.45%)
ベストトレード:
161.72 USD
最悪のトレード:
-92.20 USD
総利益:
5 541.02 USD (227 287 pips)
総損失:
-4 217.43 USD (177 886 pips)
最大連続の勝ち:
6 (877.48 USD)
最大連続利益:
877.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
26.33%
最大入金額:
1.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.43
長いトレード:
103 (62.05%)
短いトレード:
63 (37.95%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
7.97 USD
平均利益:
86.58 USD
平均損失:
-41.35 USD
最大連続の負け:
9 (-275.39 USD)
最大連続損失:
-459.68 USD (6)
月間成長:
3.05%
年間予想:
37.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
498.72 USD
最大の:
544.51 USD (51.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.81% (418.39 USD)
エクイティによる:
2.92% (59.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 156
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 55K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +161.72 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +877.48 USD
最大連続損失: -275.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
レビューなし
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
