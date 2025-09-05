- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
64 (38.55%)
損失トレード:
102 (61.45%)
ベストトレード:
161.72 USD
最悪のトレード:
-92.20 USD
総利益:
5 541.02 USD (227 287 pips)
総損失:
-4 217.43 USD (177 886 pips)
最大連続の勝ち:
6 (877.48 USD)
最大連続利益:
877.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
26.33%
最大入金額:
1.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.43
長いトレード:
103 (62.05%)
短いトレード:
63 (37.95%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
7.97 USD
平均利益:
86.58 USD
平均損失:
-41.35 USD
最大連続の負け:
9 (-275.39 USD)
最大連続損失:
-459.68 USD (6)
月間成長:
3.05%
年間予想:
37.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
498.72 USD
最大の:
544.51 USD (51.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.81% (418.39 USD)
エクイティによる:
2.92% (59.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPJPY
|-19
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|EURJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|55K
|GBPJPY
|-2.7K
|CADJPY
|335
|AUDJPY
|260
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +161.72 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +877.48 USD
最大連続損失: -275.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
