트레이드:
171
이익 거래:
67 (39.18%)
손실 거래:
104 (60.82%)
최고의 거래:
161.72 USD
최악의 거래:
-92.20 USD
총 수익:
5 900.67 USD (239 330 pips)
총 손실:
-4 358.13 USD (181 886 pips)
연속 최대 이익:
6 (877.48 USD)
연속 최대 이익:
877.48 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
26.15%
최대 입금량:
1.55%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.83
롱(주식매수):
106 (61.99%)
숏(주식차입매도):
65 (38.01%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
9.02 USD
평균 이익:
88.07 USD
평균 손실:
-41.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-275.39 USD)
연속 최대 손실:
-459.68 USD (6)
월별 성장률:
6.37%
연간 예측:
77.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
498.72 USD
최대한의:
544.51 USD (51.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.81% (418.39 USD)
자본금별:
2.92% (59.19 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|161
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-19
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|EURJPY
|-7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|63K
|GBPJPY
|-2.7K
|CADJPY
|335
|AUDJPY
|260
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
