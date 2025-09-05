시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Provocapips
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
67 (39.18%)
손실 거래:
104 (60.82%)
최고의 거래:
161.72 USD
최악의 거래:
-92.20 USD
총 수익:
5 900.67 USD (239 330 pips)
총 손실:
-4 358.13 USD (181 886 pips)
연속 최대 이익:
6 (877.48 USD)
연속 최대 이익:
877.48 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
26.15%
최대 입금량:
1.55%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.83
롱(주식매수):
106 (61.99%)
숏(주식차입매도):
65 (38.01%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
9.02 USD
평균 이익:
88.07 USD
평균 손실:
-41.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-275.39 USD)
연속 최대 손실:
-459.68 USD (6)
월별 성장률:
6.37%
연간 예측:
77.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
498.72 USD
최대한의:
544.51 USD (51.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.81% (418.39 USD)
자본금별:
2.92% (59.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 161
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 63K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +161.72 USD
최악의 거래: -92 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +877.48 USD
연속 최대 손실: -275.39 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
리뷰 없음
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
