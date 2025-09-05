SeñalesSecciones
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
166
Transacciones Rentables:
64 (38.55%)
Transacciones Irrentables:
102 (61.45%)
Mejor transacción:
161.72 USD
Peor transacción:
-92.20 USD
Beneficio Bruto:
5 541.02 USD (227 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 217.43 USD (177 886 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (877.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
877.48 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
26.33%
Carga máxima del depósito:
1.55%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.43
Transacciones Largas:
103 (62.05%)
Transacciones Cortas:
63 (37.95%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
7.97 USD
Beneficio medio:
86.58 USD
Pérdidas medias:
-41.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-275.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-459.68 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.05%
Pronóstico anual:
37.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
498.72 USD
Máxima:
544.51 USD (51.71%)
Reducción relativa:
De balance:
31.81% (418.39 USD)
De fondos:
2.92% (59.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 156
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 55K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +161.72 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +877.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -275.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
No hay comentarios
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
