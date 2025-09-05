СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Provocapips
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
64 (39.02%)
Убыточных трейдов:
100 (60.98%)
Лучший трейд:
161.72 USD
Худший трейд:
-92.20 USD
Общая прибыль:
5 541.02 USD (227 287 pips)
Общий убыток:
-4 096.83 USD (173 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (877.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
877.48 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
26.33%
Макс. загрузка депозита:
1.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
101 (61.59%)
Коротких трейдов:
63 (38.41%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
8.81 USD
Средняя прибыль:
86.58 USD
Средний убыток:
-40.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-275.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-459.68 USD (6)
Прирост в месяц:
5.52%
Годовой прогноз:
67.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
498.72 USD
Максимальная:
544.51 USD (51.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.81% (418.39 USD)
По эквити:
2.92% (59.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 154
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 59K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161.72 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +877.48 USD
Макс. убыток в серии: -275.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
Нет отзывов
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Provocapips
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
3.2K
USD
32
0%
164
39%
26%
1.35
8.81
USD
32%
1:200
Копировать

