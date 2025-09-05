- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
64 (39.02%)
Убыточных трейдов:
100 (60.98%)
Лучший трейд:
161.72 USD
Худший трейд:
-92.20 USD
Общая прибыль:
5 541.02 USD (227 287 pips)
Общий убыток:
-4 096.83 USD (173 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (877.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
877.48 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
26.33%
Макс. загрузка депозита:
1.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
101 (61.59%)
Коротких трейдов:
63 (38.41%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
8.81 USD
Средняя прибыль:
86.58 USD
Средний убыток:
-40.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-275.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-459.68 USD (6)
Прирост в месяц:
5.52%
Годовой прогноз:
67.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
498.72 USD
Максимальная:
544.51 USD (51.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.81% (418.39 USD)
По эквити:
2.92% (59.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-19
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|EURJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPJPY
|-2.7K
|CADJPY
|335
|AUDJPY
|260
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +161.72 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +877.48 USD
Макс. убыток в серии: -275.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
32
0%
164
39%
26%
1.35
8.81
USD
USD
32%
1:200