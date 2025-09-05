SignaleKategorien
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
166
Gewinntrades:
64 (38.55%)
Verlusttrades:
102 (61.45%)
Bester Trade:
161.72 USD
Schlechtester Trade:
-92.20 USD
Bruttoprofit:
5 541.02 USD (227 287 pips)
Bruttoverlust:
-4 217.43 USD (177 886 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (877.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
877.48 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
26.33%
Max deposit load:
1.55%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
103 (62.05%)
Short-Positionen:
63 (37.95%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
7.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
86.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-275.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-459.68 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.05%
Jahresprognose:
37.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
498.72 USD
Maximaler:
544.51 USD (51.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.81% (418.39 USD)
Kapital:
2.92% (59.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 156
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 55K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +161.72 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +877.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -275.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
Keine Bewertungen
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.