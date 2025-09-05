信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Provocapips
Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
165
盈利交易:
64 (38.78%)
亏损交易:
101 (61.21%)
最好交易:
161.72 USD
最差交易:
-92.20 USD
毛利:
5 541.02 USD (227 287 pips)
毛利亏损:
-4 157.13 USD (175 886 pips)
最大连续赢利:
6 (877.48 USD)
最大连续盈利:
877.48 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
26.33%
最大入金加载:
1.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.54
长期交易:
102 (61.82%)
短期交易:
63 (38.18%)
利润因子:
1.33
预期回报:
8.39 USD
平均利润:
86.58 USD
平均损失:
-41.16 USD
最大连续失误:
9 (-275.39 USD)
最大连续亏损:
-459.68 USD (6)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
498.72 USD
最大值:
544.51 USD (51.71%)
相对跌幅:
结余:
31.81% (418.39 USD)
净值:
2.92% (59.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 155
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.4K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 57K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +161.72 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +877.48 USD
最大连续亏损: -275.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
没有评论
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
