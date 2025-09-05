- 成长
交易:
165
盈利交易:
64 (38.78%)
亏损交易:
101 (61.21%)
最好交易:
161.72 USD
最差交易:
-92.20 USD
毛利:
5 541.02 USD (227 287 pips)
毛利亏损:
-4 157.13 USD (175 886 pips)
最大连续赢利:
6 (877.48 USD)
最大连续盈利:
877.48 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
26.33%
最大入金加载:
1.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.54
长期交易:
102 (61.82%)
短期交易:
63 (38.18%)
利润因子:
1.33
预期回报:
8.39 USD
平均利润:
86.58 USD
平均损失:
-41.16 USD
最大连续失误:
9 (-275.39 USD)
最大连续亏损:
-459.68 USD (6)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
498.72 USD
最大值:
544.51 USD (51.71%)
相对跌幅:
结余:
31.81% (418.39 USD)
净值:
2.92% (59.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPJPY
|-19
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|EURJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPJPY
|-2.7K
|CADJPY
|335
|AUDJPY
|260
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.72 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +877.48 USD
最大连续亏损: -275.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
