Hendicky Fernanda

Provocapips

Hendicky Fernanda
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
64 (38.55%)
Negociações com perda:
102 (61.45%)
Melhor negociação:
161.72 USD
Pior negociação:
-92.20 USD
Lucro bruto:
5 541.02 USD (227 287 pips)
Perda bruta:
-4 217.43 USD (177 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (877.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
877.48 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
26.33%
Depósito máximo carregado:
1.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.43
Negociações longas:
103 (62.05%)
Negociações curtas:
63 (37.95%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
7.97 USD
Lucro médio:
86.58 USD
Perda média:
-41.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-275.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-459.68 USD (6)
Crescimento mensal:
3.05%
Previsão anual:
37.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
498.72 USD
Máximo:
544.51 USD (51.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.81% (418.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.92% (59.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 156
GBPJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
GBPJPY -19
CADJPY 2
AUDJPY 1
USDJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 55K
GBPJPY -2.7K
CADJPY 335
AUDJPY 260
USDJPY -1K
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +161.72 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +877.48 USD
Máxima perda consecutiva: -275.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
My entry is static pips with 200pips SL and 400pips TP and just Trade XAUUSD
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
