- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
180
利益トレード:
127 (70.55%)
損失トレード:
53 (29.44%)
ベストトレード:
3 634.14 EUR
最悪のトレード:
-3 848.92 EUR
総利益:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
総損失:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6 092.91 EUR)
最大連続利益:
6 092.91 EUR (7)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
21.94%
最大入金額:
112.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
68 (37.78%)
短いトレード:
112 (62.22%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
176.12 EUR
平均利益:
684.60 EUR
平均損失:
-1 042.29 EUR
最大連続の負け:
4 (-5 293.69 EUR)
最大連続損失:
-7 547.72 EUR (3)
月間成長:
36.46%
年間予想:
442.33%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
811.76 EUR
最大の:
7 642.90 EUR (16.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.51% (7 624.40 EUR)
エクイティによる:
11.54% (2 727.98 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-Z
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-Z
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 634.14 EUR
最悪のトレード: -3 849 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6 092.91 EUR
最大連続損失: -5 293.69 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.
P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.
You can message me personally via PM.
Please contact me via PM before purchasing a subscription
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
75 USD/月
165%
1
5.2K
USD
USD
43K
EUR
EUR
17
47%
180
70%
22%
1.57
176.12
EUR
EUR
17%
1:30
ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、