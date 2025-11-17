シグナルセクション
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
レビュー1件
信頼性
17週間
1 / 5.2K USD
月額  75  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 165%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
180
利益トレード:
127 (70.55%)
損失トレード:
53 (29.44%)
ベストトレード:
3 634.14 EUR
最悪のトレード:
-3 848.92 EUR
総利益:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
総損失:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6 092.91 EUR)
最大連続利益:
6 092.91 EUR (7)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
21.94%
最大入金額:
112.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
68 (37.78%)
短いトレード:
112 (62.22%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
176.12 EUR
平均利益:
684.60 EUR
平均損失:
-1 042.29 EUR
最大連続の負け:
4 (-5 293.69 EUR)
最大連続損失:
-7 547.72 EUR (3)
月間成長:
36.46%
年間予想:
442.33%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
811.76 EUR
最大の:
7 642.90 EUR (16.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.51% (7 624.40 EUR)
エクイティによる:
11.54% (2 727.98 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD-Z 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD-Z 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD-Z 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 634.14 EUR
最悪のトレード: -3 849 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6 092.91 EUR
最大連続損失: -5 293.69 EUR

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

平均の評価:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (変更された2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
