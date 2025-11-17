SinaisSeções
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
1 comentário
Confiabilidade
17 semanas
1 / 5.2K USD
crescimento desde 2025 165%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
127 (70.55%)
Negociações com perda:
53 (29.44%)
Melhor negociação:
3 634.14 EUR
Pior negociação:
-3 848.92 EUR
Lucro bruto:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
Perda bruta:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6 092.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 092.91 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
21.94%
Depósito máximo carregado:
112.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
68 (37.78%)
Negociações curtas:
112 (62.22%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
176.12 EUR
Lucro médio:
684.60 EUR
Perda média:
-1 042.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5 293.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-7 547.72 EUR (3)
Crescimento mensal:
36.46%
Previsão anual:
442.33%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
811.76 EUR
Máximo:
7 642.90 EUR (16.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.51% (7 624.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.54% (2 727.98 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD-Z 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD-Z 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD-Z 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 634.14 EUR
Pior negociação: -3 849 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6 092.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -5 293.69 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

Classificação Média:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (modificado 2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

