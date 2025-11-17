- Crescimento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
127 (70.55%)
Negociações com perda:
53 (29.44%)
Melhor negociação:
3 634.14 EUR
Pior negociação:
-3 848.92 EUR
Lucro bruto:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
Perda bruta:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6 092.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 092.91 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
21.94%
Depósito máximo carregado:
112.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
68 (37.78%)
Negociações curtas:
112 (62.22%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
176.12 EUR
Lucro médio:
684.60 EUR
Perda média:
-1 042.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5 293.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-7 547.72 EUR (3)
Crescimento mensal:
36.46%
Previsão anual:
442.33%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
811.76 EUR
Máximo:
7 642.90 EUR (16.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.51% (7 624.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.54% (2 727.98 EUR)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 634.14 EUR
Pior negociação: -3 849 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6 092.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -5 293.69 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.
P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.
You can message me personally via PM.
Please contact me via PM before purchasing a subscription
75 USD por mês
165%
1
5.2K
USD
USD
43K
EUR
EUR
17
47%
180
70%
22%
1.57
176.12
EUR
EUR
17%
1:30
ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、