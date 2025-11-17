- 자본
- 축소
트레이드:
188
이익 거래:
133 (70.74%)
손실 거래:
55 (29.26%)
최고의 거래:
5 586.44 EUR
최악의 거래:
-3 848.92 EUR
총 수익:
95 970.89 EUR (11 794 pips)
총 손실:
-57 435.15 EUR (6 352 pips)
연속 최대 이익:
10 (6 148.05 EUR)
연속 최대 이익:
6 148.05 EUR (10)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
20.91%
최대 입금량:
112.08%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.04
롱(주식매수):
75 (39.89%)
숏(주식차입매도):
113 (60.11%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
204.98 EUR
평균 이익:
721.59 EUR
평균 손실:
-1 044.28 EUR
연속 최대 손실:
4 (-5 293.69 EUR)
연속 최대 손실:
-7 547.72 EUR (3)
월별 성장률:
53.01%
연간 예측:
643.21%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
811.76 EUR
최대한의:
7 642.90 EUR (16.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.51% (7 624.40 EUR)
자본금별:
11.54% (2 727.98 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-Z
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-Z
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AdmiralsGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.
P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.
You can message me personally via PM.
Please contact me via PM before purchasing a subscription
ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、