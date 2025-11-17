시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / HeptaEdge
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
1 리뷰
안정성
19
2 / 13K USD
월별 75 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 207%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
188
이익 거래:
133 (70.74%)
손실 거래:
55 (29.26%)
최고의 거래:
5 586.44 EUR
최악의 거래:
-3 848.92 EUR
총 수익:
95 970.89 EUR (11 794 pips)
총 손실:
-57 435.15 EUR (6 352 pips)
연속 최대 이익:
10 (6 148.05 EUR)
연속 최대 이익:
6 148.05 EUR (10)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
20.91%
최대 입금량:
112.08%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.04
롱(주식매수):
75 (39.89%)
숏(주식차입매도):
113 (60.11%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
204.98 EUR
평균 이익:
721.59 EUR
평균 손실:
-1 044.28 EUR
연속 최대 손실:
4 (-5 293.69 EUR)
연속 최대 손실:
-7 547.72 EUR (3)
월별 성장률:
53.01%
연간 예측:
643.21%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
811.76 EUR
최대한의:
7 642.90 EUR (16.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.51% (7 624.40 EUR)
자본금별:
11.54% (2 727.98 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD-Z 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD-Z 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD-Z 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 586.44 EUR
최악의 거래: -3 849 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +6 148.05 EUR
연속 최대 손실: -5 293.69 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AdmiralsGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

평균 평점:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (수정됨 2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

2026.01.05 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
