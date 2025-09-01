SignauxSections
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
23 (76.66%)
Perte trades:
7 (23.33%)
Meilleure transaction:
1 841.49 EUR
Pire transaction:
-2 000.53 EUR
Bénéfice brut:
13 306.12 EUR (2 450 pips)
Perte brute:
-7 987.52 EUR (1 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 002.90 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 730.44 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
12.22%
Charge de dépôt maximale:
109.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.63
Longs trades:
16 (53.33%)
Courts trades:
14 (46.67%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
177.29 EUR
Bénéfice moyen:
578.53 EUR
Perte moyenne:
-1 141.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-2 000.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 000.53 EUR (1)
Croissance mensuelle:
26.19%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
811.76 EUR
Maximal:
2 022.61 EUR (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.52% (2 014.92 EUR)
Par fonds propres:
11.54% (2 727.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-Z 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-Z 6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-Z 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 841.49 EUR
Pire transaction: -2 001 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 002.90 EUR
Perte consécutive maximale: -2 000.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

Aucun avis
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 21:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Share of trading days is too low
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.01 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
