Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
1 отзыв
Надежность
17 недель
1 / 5K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 159%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
125 (70.22%)
Убыточных трейдов:
53 (29.78%)
Лучший трейд:
3 634.14 EUR
Худший трейд:
-3 848.92 EUR
Общая прибыль:
85 956.69 EUR (10 893 pips)
Общий убыток:
-55 200.68 EUR (6 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 092.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 092.91 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
21.94%
Макс. загрузка депозита:
112.08%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
66 (37.08%)
Коротких трейдов:
112 (62.92%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
172.79 EUR
Средняя прибыль:
687.65 EUR
Средний убыток:
-1 041.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-5 293.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7 547.72 EUR (3)
Прирост в месяц:
18.53%
Годовой прогноз:
224.86%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
811.76 EUR
Максимальная:
7 642.90 EUR (16.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.51% (7 624.40 EUR)
По эквити:
11.54% (2 727.98 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-Z 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-Z 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-Z 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 634.14 EUR
Худший трейд: -3 849 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6 092.91 EUR
Макс. убыток в серии: -5 293.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

Средняя оценка:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (изменен 2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.