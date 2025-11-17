- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
125 (70.22%)
Убыточных трейдов:
53 (29.78%)
Лучший трейд:
3 634.14 EUR
Худший трейд:
-3 848.92 EUR
Общая прибыль:
85 956.69 EUR (10 893 pips)
Общий убыток:
-55 200.68 EUR (6 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 092.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 092.91 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
21.94%
Макс. загрузка депозита:
112.08%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
66 (37.08%)
Коротких трейдов:
112 (62.92%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
172.79 EUR
Средняя прибыль:
687.65 EUR
Средний убыток:
-1 041.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-5 293.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7 547.72 EUR (3)
Прирост в месяц:
18.53%
Годовой прогноз:
224.86%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
811.76 EUR
Максимальная:
7 642.90 EUR (16.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.51% (7 624.40 EUR)
По эквити:
11.54% (2 727.98 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-Z
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-Z
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 634.14 EUR
Худший трейд: -3 849 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6 092.91 EUR
Макс. убыток в серии: -5 293.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.
P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.
You can message me personally via PM.
Please contact me via PM before purchasing a subscription
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
159%
1
5K
USD
USD
42K
EUR
EUR
17
47%
178
70%
22%
1.55
172.79
EUR
EUR
17%
1:30
ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、