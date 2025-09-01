SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HeptaEdge
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
24 (77.41%)
Loss Trade:
7 (22.58%)
Best Trade:
1 841.49 EUR
Worst Trade:
-2 000.53 EUR
Profitto lordo:
13 755.83 EUR (2 520 pips)
Perdita lorda:
-8 003.63 EUR (1 297 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 002.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 730.44 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
12.22%
Massimo carico di deposito:
109.18%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
185.55 EUR
Profitto medio:
573.16 EUR
Perdita media:
-1 143.38 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2 000.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 000.53 EUR (1)
Crescita mensile:
28.33%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
811.76 EUR
Massimale:
2 022.61 EUR (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.52% (2 014.92 EUR)
Per equità:
11.54% (2 727.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-Z 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-Z 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-Z 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 841.49 EUR
Worst Trade: -2 001 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 002.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 000.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HeptaEdge
30USD al mese
28%
0
0
USD
26K
EUR
4
58%
31
77%
12%
1.71
185.55
EUR
12%
1:30
