信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HeptaEdge
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
1条评论
可靠性
17
1 / 5K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 159%
AdmiralsGroup-Live
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
178
盈利交易:
125 (70.22%)
亏损交易:
53 (29.78%)
最好交易:
3 634.14 EUR
最差交易:
-3 848.92 EUR
毛利:
85 956.69 EUR (10 893 pips)
毛利亏损:
-55 200.68 EUR (6 192 pips)
最大连续赢利:
7 (6 092.91 EUR)
最大连续盈利:
6 092.91 EUR (7)
夏普比率:
0.20
交易活动:
21.94%
最大入金加载:
112.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.02
长期交易:
66 (37.08%)
短期交易:
112 (62.92%)
利润因子:
1.56
预期回报:
172.79 EUR
平均利润:
687.65 EUR
平均损失:
-1 041.52 EUR
最大连续失误:
4 (-5 293.69 EUR)
最大连续亏损:
-7 547.72 EUR (3)
每月增长:
18.53%
年度预测:
224.86%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
811.76 EUR
最大值:
7 642.90 EUR (16.55%)
相对跌幅:
结余:
16.51% (7 624.40 EUR)
净值:
11.54% (2 727.98 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD-Z 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD-Z 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD-Z 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 634.14 EUR
最差交易: -3 849 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6 092.91 EUR
最大连续亏损: -5 293.69 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

平均等级:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (已更改2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HeptaEdge
每月30 USD
159%
1
5K
USD
42K
EUR
17
47%
178
70%
22%
1.55
172.79
EUR
17%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载